В США предлагают упростить процесс поставок оружия в Украину: в сенат внесли законопроект о поставках по ленд-лизу

ukru
15 марта, 19:03 • 107593 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145681 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125021 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118429 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105651 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101864 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94680 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125278 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127896 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127368 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 52083 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 34732 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 29412 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 54358 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 37625 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125279 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125210 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262330 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291628 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227915 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105688 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127896 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111903 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129140 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131132 просмотра
Актуальное
В США предлагают упростить процесс поставок оружия в Украину: в сенат внесли законопроект о поставках по ленд-лизу

В США предлагают упростить процесс поставок оружия в Украину: в сенат внесли законопроект о поставках по ленд-лизу

Киев • УНН

 • 28858 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В сенат США внесли законопроект, которым предлагается упростить процесс поставок оружия в Украину, делая это по ленд-лизу. Об этом сообщает пресс-служба одного из авторов документа, республиканца Джона Корнина, передает УНН.

Детали

Инициатива была внесена республиканцем Джоном Корниным вместе с тремя коллегами из Демократической и Республиканской партий.

Документом предлагается Президенту США Джо Байдену заключить с украинскими властями соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения.

Цитата

"Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету", - цитирует республиканца его пресс-служба.

Согласно инициативе, власти США примут любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины, как вооруженное нападение со стороны России. А ленд-лиз будет оставаться в силе до тех пор, пока Москва не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Отмечается, что данная инициатива "помогает устранить препятствия для предоставления вооружений Украине", ускорить их доставку, однако при этом "не создает новую программу".

Кроме того, сообщается, что в рамках своих нынешних полномочий Байден "может предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

При этом в заявлении говорится, что бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти полномочия “не практичными” в условиях нынешнего кризиса в Украине.

Добавим

Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, и западные державы опасаются, что Москва планирует новое нападение на страну, в которую она вторглась в 2014 году. Россия это отрицает.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи в Женеве заявил, что у России нет намерений "нападать" на Украину. По его словам, нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария.

Отметим, что Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности отвечают потребностям, о которых Украина сообщила США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы