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Шахед-136

США найближчими тижнями нададуть Україні більше допомоги у сфері оборони - Блінкен

США найближчими тижнями нададуть Україні більше допомоги у сфері оборони - Блінкен

Київ • УНН

 • 18622 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. США поставлять Україні більше оборонної допомоги найближчими тижнями. У разі російського вторгнення планується додаткове постачання. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві в середу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Якщо Росія вчинить будь-які агресивні дії та відновить свою агресію, вторгнеться в Україну, ми надамо додаткові матеріали понад те, що вже заплановано, і продовжимо допомагати у захисті України”, — сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що США у 2021 році надали Україні більшу військову допомогу, ніж будь-коли раніше, починаючи з 2014 року.

“Постачання тривали в останні тижні, а в найближчі кілька тижнів заплановано ще більше”, — додав він.

Доповнення

Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.

Напередодні представник Держдепартаменту заявив, що “якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, ми надамо українцям додаткові оборонні матеріали понад те, що ми вже надаємо”.

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