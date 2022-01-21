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У США пропонують спростити процес постачання зброї в Україну: в сенат внесли законопроект про постачання за ленд-лізом

У США пропонують спростити процес постачання зброї в Україну: в сенат внесли законопроект про постачання за ленд-лізом

Київ • УНН

 • 28860 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. До сенату США внесли законопроект, яким пропонується спростити процес поставок зброї в Україну, роблячи це за ленд-лізом. Про це повідомляє прес-служба одного з авторів документа, республіканця Джона Корніна, передає УНН.

Деталі

Ініціатива була внесена республіканцем Джоном Корніним разом з трьома колегами з Демократичної і Республіканської партій.

Документом пропонується Президенту США Джо Байдену укласти з українською владою угоду про ленд-ліз і надавати військову техніку для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення.

Цитата

"Закон дозволить нам знову послужити арсеналом демократії і надати Україні зброю вражаючої дії проти російської загрози її суверенітету", - цитує республіканця його прес-служба.

Згідно з ініціативою, влада США сприйме будь-яку кібератаку з Росії на критично важливі об'єкти інфраструктури України, як збройний напад з боку Росії. А ленд-ліз залишатиметься в силі до тих пір, поки Москва не відновить чисельність своїх військ на кордоні з Україною до рівня, що існував до березня 2021 року.

Зазначається, що дана ініціатива "допомагає усунути перешкоди для надання озброєнь Україні", прискорити їх доставку, однак при цьому "не створює нову програму".

Крім того, повідомляється, що в рамках своїх нинішніх повноважень Байден "може надавати у тимчасове користування оборонні засоби партнерам і союзникам США, якщо це відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів".

При цьому в заяві йдеться, що бюрократичні бар'єри та інші обмеження, що роблять ці повноваження "не практичними" в умовах нинішньої кризи в Україні.

Додамо

Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, і західні держави побоюються, що Москва планує новий напад на країну, в яку вона вторглася в 2014 році. Росія це заперечує.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков за підсумками зустрічі в Женеві заявив, що у Росії немає намірів "нападати" на Україну. За його словами, немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію.

Зазначимо, що Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів в якості допомоги в області безпеки.

Як заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, додаткові 200 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки відповідають потребам, про які Україна повідомила США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон передасть Києву більше оборонної допомоги в найближчі тижні.

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