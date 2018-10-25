В США прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахарова

"Решение о присуждении премии Сахарова 2018 года за свободу мысли Олегу Сенцов является еще одним подтверждением того, что он есть узником совести. Он продемонстрировал мужество, достоинство и решимость в защите украинских заключенных, несправедливо заключенных в России", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня Европарламент официально объявил Сенцова победителем премии Сахарова.



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Как сообщал УНН, политзаключенный Олег Сенцов в тюрьме продолжает заниматься творчеством.



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Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.