В США прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Решение о присуждении премии Сахарова 2018 года за свободу мысли украинскому политзаключенному Олегу Сенцову является еще одним подтверждением того, что он есть узником совести. Об этом заявило в Twitter посольство США в Украине, передает УНН.
"Решение о присуждении премии Сахарова 2018 года за свободу мысли Олегу Сенцов является еще одним подтверждением того, что он есть узником совести. Он продемонстрировал мужество, достоинство и решимость в защите украинских заключенных, несправедливо заключенных в России", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Европарламент официально объявил Сенцова победителем премии Сахарова.
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Как сообщал УНН, политзаключенный Олег Сенцов в тюрьме продолжает заниматься творчеством.
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Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.