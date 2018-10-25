В США прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахарова

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 31115 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 111335 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119382 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 158404 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149474 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138923 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129525 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175512 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118193 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В США прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахарова

В США прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахарова

Киев  •  УНН

 • 10747 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Решение о присуждении премии Сахарова 2018 года за свободу мысли украинскому политзаключенному Олегу Сенцову является еще одним подтверждением того, что он есть узником совести. Об этом заявило в Twitter посольство США в Украине, передает УНН.

"Решение о присуждении премии Сахарова 2018 года за свободу мысли Олегу Сенцов является еще одним подтверждением того, что он есть узником совести. Он продемонстрировал мужество, достоинство и решимость в защите украинских заключенных, несправедливо заключенных в России", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Европарламент официально объявил Сенцова победителем премии Сахарова.

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Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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