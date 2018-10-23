Сенцов отримає нагороду Pro Dignitate Humana - МЗС Польщі

"Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму. Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana" - заявив Міністр закордоних справ Польщі Я.Чапутовіч.



Довідка УНН: Премія Pro Dignitate Humana ("За людську гідність"), заснована в 2012 році міністром закордонних справ Республіки Польщі, присуджується за самовіддану і безкомпромісну діяльність на захист прав осіб, що піддаються переслідуванням і репресіям, за непохитну позицію в захисті прав особистості та поваги до людської гідності.



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Нагадаємо, фіналістами цьогорічної премії Сахарова стали український політв’язень Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, що рятують мігрантів у Середземноморському регіоні, та активіст з Марокко Насір Зефзафі.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня лауреат буде визначений президентом парламенту Антоніо Таяні та лідерами політичних груп. Приз - сертифікат та 50 тисяч євро - буде вручений на церемонії у парламенті в Страсбурзі 12 грудня.



Зазначимо, премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.