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Сенцов отримає премію Сахарова - ЗМІ

Сенцов отримає премію Сахарова - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10788 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Скоріше всього український політв'язень режисер Олег Сенцов цього четверга отримає премію Сахарова. Про це повідомив повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.

"Цілком імовірно, що Сенцов переможе у 2018 році та отримає премію Сахарова цього четверга. Я розумію, що і ECR, і ALDE підтримають його, разом з EPP, який висунув його", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Британії привітало номінацію Сенцова на премію Сахарова

Нагадаємо, фіналістами цьогорічної премії Сахарова стали український політв’язень Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, що рятують мігрантів у Середземноморському регіоні, та активіст з Марокко Насір Зефзафі. 

Як повідомляв УНН, 25 жовтня лауреат буде визначений президентом парламенту Антоніо Таяні та лідерами політичних груп. Приз - сертифікат та 50 тисяч євро - буде вручений на церемонії у парламенті в Страсбурзі 12 грудня.

Зазначимо, премія Сахарова  за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин. 

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