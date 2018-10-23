Сенцов получит премию Сахарова - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Скорее всего украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов в этот четверг получит премию Сахарова. Об этом сообщил сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Вполне вероятно, что Сенцов победит в 2018 году и получит премию Сахарова в этот четверг. Я понимаю, что и ECR, и ALDE поддержат его, вместе с EPP, который выдвинул его", - написал он.
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Напомним, финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.
Как сообщал УНН, 25 октября лауреат будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз - сертификат и 50 000 евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.
Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.