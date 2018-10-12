МЗС Британії привітало номінацію Сенцова на премію Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант привітав номінацію українського політв’язня Олега Сенцова на премію Сахарова. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“…Я вітаю його кандидатуру (Олега Сенцова – ред.) на церемонію нагородження цьогорічного Сахарова", - написав він.
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Як повідомляв УНН, 25 жовтня лауреат буде визначений президентом парламенту Антоніо Таяні та лідерами політичних груп. Приз - сертифікат та 50 тисяч євро - буде вручений на церемонії у парламенті в Страсбурзі 12 грудня.
Зазначимо, премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.