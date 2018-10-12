МИД Великобритании поздравило номинацию Сенцова на премию Сахарова

"... Я поздравляю его кандидатуру (Олега Сенцова - ред.) на церемонию награждения нынешнего Сахарова", - написал он.

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Как сообщал УНН, 25 октября лауреат будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз - сертификат и 50 000 евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.