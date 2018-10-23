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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44529 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113284 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121315 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160535 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150204 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129725 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176313 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118217 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141747 просмотра

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Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana - МИД Польши

Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana - МИД Польши

Киев  •  УНН

 • 7395 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Польский министр иностранных дел заявил Яцек Чапутович заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, а украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Посольства Украины в Польше.

"Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает нелегальной аннексии Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцов награду Pro Dignitate Humana", - заявил Министр иностранных дел Польши Я.Чапутович.

Справка УНН: Премия Pro Dignitate Humana ( "За человеческое достоинство"), основанная в 2012 году министром иностранных дел Республики Польша, присуждается за самоотверженную и бескомпромиссную деятельность в защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважения к человеческому достоинству.

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Напомним, финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

Как сообщал УНН, 25 октября лауреат будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз - сертификат и 50 000 евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.

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