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У США прокоментували присудження Сенцову премії Сахарова

У США прокоментували присудження Сенцову премії Сахарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рішення про присудження премії Сахарова 2018 року за свободу думки українському політв'язню Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в'язнем совісті. Про це заявило у Twitter посольство США в Україні, передає УНН. 

"Рішення про присудження премії Сахарова 2018 року за свободу думки Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в'язнем совісті. Він продемонстрував мужність, гідність і рішучість у захисті українських в'язнів, яких несправедливо ув'язнено в Росії", - сказано у повідомлені. 

Нагадаємо, сьогодні Європарламент офіційно оголосив Сенцова переможцем премії Сахарова

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Як повідомляв УНН, політв’язень Олег Сенцов у тюрмі продовжує займатись творчістю

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Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.

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