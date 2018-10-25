У США прокоментували присудження Сенцову премії Сахарова

"Рішення про присудження премії Сахарова 2018 року за свободу думки Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в'язнем совісті. Він продемонстрував мужність, гідність і рішучість у захисті українських в'язнів, яких несправедливо ув'язнено в Росії", - сказано у повідомлені.



Нагадаємо, сьогодні Європарламент офіційно оголосив Сенцова переможцем премії Сахарова.



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Як повідомляв УНН, політв’язень Олег Сенцов у тюрмі продовжує займатись творчістю.



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Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.