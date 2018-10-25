У США прокоментували присудження Сенцову премії Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рішення про присудження премії Сахарова 2018 року за свободу думки українському політв'язню Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в'язнем совісті. Про це заявило у Twitter посольство США в Україні, передає УНН.
"Рішення про присудження премії Сахарова 2018 року за свободу думки Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в'язнем совісті. Він продемонстрував мужність, гідність і рішучість у захисті українських в'язнів, яких несправедливо ув'язнено в Росії", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні Європарламент офіційно оголосив Сенцова переможцем премії Сахарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцов отримає нагороду Pro Dignitate Humana - МЗС Польщі
Як повідомляв УНН, політв’язень Олег Сенцов у тюрмі продовжує займатись творчістю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Парижі хочуть присвоїти Сенцову звання почесного громадянина
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.