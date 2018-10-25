Європарламент офіційно оголосив Сенцова переможцем премії Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Європейський парламент офіційно оголосив переможцем премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова українського політв’язня Олега Сенцова. Таке рішення оголосив на засіданні Європарламенту у четвер голова ЄП Антоніо Таяні, передає кореспондент УНН.
“Було вирішено вручити премію українському режисеру Олегу Сенцову. Він отримає премію за свої мужність та рішучість”, — наголосив Таяні.
Церемонія нагородження має відбутися в Страсбурзі 12 грудня.
Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.
Наприкінці вересня у Європейському парламенті назвали Сенцова одним з номінантів на премію Сахарова за свободу думки, а 5 жовтня у російській Федеральній службі виконання покарань повідомили, що український режисер припинив голодування.
Сам Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.
Як повідомляв УНН, серед інших фіналістів цьогорічної премії Сахарова були 11 неурядових організацій, що рятують мігрантів у Середземноморському регіоні, та активіст з Марокко Насір Зефзафі.
Зазначимо, премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.