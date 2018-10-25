Европарламент объявил Сенцова победителем премии Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Европейский парламент официально объявил победителем премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова украинского политзаключенного Олега Сенцова. Такое решение огласил на заседании Европарламента в четверг председатель ЕП Антонио Таяни, передает корреспондент УНН.
“Было решено вручить премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он получит премию за свои мужество и решительность”, — подчеркнул Таяни.
Церемония награждения должна состояться в Страсбурге 12 декабря.
Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.
В конце сентября в Европейском парламенте назвали Сенцова одним из номинантов на премию Сахарова за свободу мысли, а 5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.
Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.
Как сообщал УНН, среди других финалистов премии Сахарова были 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.
Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.