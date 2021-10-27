В США продают самый дорогой автомобильный номер в мире

Детали

Цена лота уже превысила 24 млн. 700 тыс. долларов. На номере есть только два символа — буквы “ММ”.

Кроме номера, покупатель получит уникальный NFT-токен, который подтверждает право собственности. ID-номер токена и индивидуальный QR-код нанесены с помощью лазерной гравировки на обратную сторону металлической таблички.

Добавим

На сегодня в Калифорнии зарегистрировано более 35 млн номерных знаков. Самыми редкими и ценными считают номера с двумя символами, особенно с повторяющимися символами.

Если номерной знак “ММ” купят, он станет самым дорогим в истории.

Пока самый дорогой автомобильный знак в мире с номером “1” (Абу-Даби, ОАЭ), его продали в 2009 году за 14,3 млн долларов.

В США самый дорогой знак с цифрой “11” (штат Делавер), его продали в 2020 году за 675 тысяч долларов.