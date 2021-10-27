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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У США продають найдорожчий автомобільний номер у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На онлайн-платформі OpenSea майже за 25 млн доларів продають автомобільний номерний знак штату Каліфорнія. Про це повідомляє УНН із посиланням на OpenSea та Robb Report.

У США продають найдорожчий автомобільний номер у світі

Деталі

Ціна лоту вже перевищила 24 млн. 700 тис. доларів. На номері є лише два символи — літери “ММ”.

Окрім номеру, покупець отримає унікальний NFT-токен, який підтверджує право власності. ID-номер токена та індивідуальний QR-код нанесено за допомогою лазерного гравіювання на зворотний бік металевої таблички.

Додамо

На сьогодні в Каліфорнії зареєстровано понад 35 млн номерних знаків. Найрідкіснішими та найціннішими вважають номери з двома символами, особливо із символи, які повторюються.

Якщо номерний знак “ММ” куплять, то він стане найдорожчим в історії.

Поки що найдорожчий автомобільний знак у світі з номером “1” (Абу-Дабі, ОАЕ), його продали 2009 року за 14,3 млн доларів.

У США найдорожчий знак із цифрою “11” (штат Делавер), його продали 2020 року за 675 тисяч доларів.

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