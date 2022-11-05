В США презентовали робота, который будет помогать пожилым людям в повседневной жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Технологическая компания Labrador Systems представила персонального робота, который будет помогать пожилым людям в повседневной жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Персональный робот Labrador Retriever напоминает подвижную тележку с лотками. Автономная машина призвана облегчить повседневную деятельность пожилых людей, доставляя необходимые предметы к людям в пределах легкой досягаемости.
"Организации уже испытывают серьезную нехватку опекунов, и в ближайшие годы будет значительно больше людей старше 85 лет и меньше людей, которые помогут о них заботиться. Наша миссия состоит в том, чтобы облегчить жизнь для обеих сторон", - сказал генеральный директор Labrador Systems Майк Дули.
Напомним
Исследователи из Наньянского технологического университета и госпиталя Тан-Ток-Сенг разработали переносного робота, который поможет людям удерживать равновесие и предотвратить падение.