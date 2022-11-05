В США презентовали робота, который будет помогать пожилым людям в повседневной жизни

Детали

Персональный робот Labrador Retriever напоминает подвижную тележку с лотками. Автономная машина призвана облегчить повседневную деятельность пожилых людей, доставляя необходимые предметы к людям в пределах легкой досягаемости.

"Организации уже испытывают серьезную нехватку опекунов, и в ближайшие годы будет значительно больше людей старше 85 лет и меньше людей, которые помогут о них заботиться. Наша миссия состоит в том, чтобы облегчить жизнь для обеих сторон", - сказал генеральный директор Labrador Systems Майк Дули.

Напомним

Исследователи из Наньянского технологического университета и госпиталя Тан-Ток-Сенг разработали переносного робота, который поможет людям удерживать равновесие и предотвратить падение.