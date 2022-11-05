У США презентували робота, який допомагатиме літнім людям у повсякденному житті

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Персональний робот Labrador Retriever нагадує рухомий візок з лотками. Автономна машина покликана полегшити повсякденну діяльність людей похилого віку, доставляючи необхідні предмети до людей у межах легкої досяжності.

"Організації вже відчувають серйозну нестачу опікунів, і в найближчі роки буде значно більше людей старше 85 років і менше людей, які допоможуть про них дбати. Наша місія полягає в тому, щоб полегшити життя для обох сторін", - сказав генеральний директор Labrador Systems Майк Дулі.

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Дослідники з Наньянського технологічного університету й госпіталю Тан-Ток-Сенг розробили переносного робота, який допоможе людям втримувати рівновагу та запобігти падінню.