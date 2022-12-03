В США представили новый бомбардировщик-неведимку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В США представили новый стратегический бомбардировщик-неведимку B-21 Raider. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС США в Twitter.
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«Представленный сегодня, B-21 Raider будет невидимым бомбардировщиком с двойными возможностями проникающего удара, способным доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы. B-21 станет основой будущих бомбардировщиков ВВС, которые будут состоять из B-21 и B-52», - говорится в сообщении.
Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Raider был построен с архитектурой открытой системы, что делает его легко адаптированным.
«Итак, поскольку Соединенные Штаты продолжают внедрять инновации, этот бомбардировщик сможет защитить нашу страну с помощью нового оружия, которое еще даже не было изобретено. В-21 многофункциональный. Он может справиться с чем-либо: от сбора информации до управления боем и интеграции с нашими союзниками и партнерами», – рассказал он.
Дополнение
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