В США представили новый бомбардировщик-неведимку

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«Представленный сегодня, B-21 Raider будет невидимым бомбардировщиком с двойными возможностями проникающего удара, способным доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы. B-21 станет основой будущих бомбардировщиков ВВС, которые будут состоять из B-21 и B-52», - говорится в сообщении.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Raider был построен с архитектурой открытой системы, что делает его легко адаптированным.

«Итак, поскольку Соединенные Штаты продолжают внедрять инновации, этот бомбардировщик сможет защитить нашу страну с помощью нового оружия, которое еще даже не было изобретено. В-21 многофункциональный. Он может справиться с чем-либо: от сбора информации до управления боем и интеграции с нашими союзниками и партнерами», – рассказал он.

Дополнение

США заключили контракт с компанией Raytheon Technologies Co на сумму 1,2 миллиарда долларов на шесть передовых ракетных систем класса "земля-воздух" (NASAMS) для Украины.