У США представили новий бомбардувальник-неведимку

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«Представлений сьогодні, B-21 Raider буде невидимим бомбардувальником із подвійними можливостями проникаючого удару, здатним доставляти як звичайні, так і ядерні боєприпаси. B-21 стане основою майбутніх бомбардувальників ВПС, які складатимуться з B-21 і B-52», - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Raider був збудований з архітектурою відкритої системи, що робить його легко адаптованим.

«Отже, оскільки Сполучені Штати продовжують впроваджувати інновації, цей бомбардувальник зможе захистити нашу країну за допомогою нової зброї, яка ще навіть не була винайдена. В-21 багатофункціональний. Він може впоратися з будь-чим: від збору інформації до управління боєм та інтеграції з нашими союзниками та партнерами», - розповів він.

Доповнення

США уклали контракт з компанією Raytheon Technologies Co на суму 1,2 мільярда доларів на шість передових ракетних систем класу "земля-повітря" (NASAMS) для України.