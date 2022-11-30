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Пентагон уклав контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon на закупівлю ППО NASAMS для України

Пентагон уклав контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon на закупівлю ППО NASAMS для України

Київ • УНН

 • 1602195 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. США уклали контракт з компанією Raytheon Technologies Co на суму 1,2 мільярда доларів на шість передових ракетних систем класу "земля-повітря" (NASAMS) для України в середу, повідомив Пентагон, передає УНН.

Цитата

“У рамках п’ятого пакета ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України” , - йдеться у заяві Пентагону.

Деталі

Сполучені Штати схвалили передачу Україні восьми комплексів ППО NASAMS для захисту від російських ракетних атак та безпілотників. Україна отримала першу поставку двох систем ППО NASAMS у листопаді. Інші будуть доставлені протягом наступних місяців, як тільки вони будуть побудовані.

“Системи NASAMS є лише останніми з різноманітних засобів протиповітряної оборони, які ми передаємо Україні”, — сказав Білл Лаплант, Заступник Міністра оборони США з питань закупівель та підтримки, цитує Reuters.

Довідка

NASAMS — пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіуса дії, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих та середніх висотах. Здатний знищувати дрони, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші повітряні цілі. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською Raytheon Technologies.

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