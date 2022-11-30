Пентагон уклав контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon на закупівлю ППО NASAMS для України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. США уклали контракт з компанією Raytheon Technologies Co на суму 1,2 мільярда доларів на шість передових ракетних систем класу "земля-повітря" (NASAMS) для України в середу, повідомив Пентагон, передає УНН.
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“У рамках п’ятого пакета ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України” , - йдеться у заяві Пентагону.
Деталі
Сполучені Штати схвалили передачу Україні восьми комплексів ППО NASAMS для захисту від російських ракетних атак та безпілотників. Україна отримала першу поставку двох систем ППО NASAMS у листопаді. Інші будуть доставлені протягом наступних місяців, як тільки вони будуть побудовані.
“Системи NASAMS є лише останніми з різноманітних засобів протиповітряної оборони, які ми передаємо Україні”, — сказав Білл Лаплант, Заступник Міністра оборони США з питань закупівель та підтримки, цитує Reuters.
Довідка
NASAMS — пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіуса дії, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих та середніх висотах. Здатний знищувати дрони, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші повітряні цілі. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською Raytheon Technologies.