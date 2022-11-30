Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов с Raytheon на закупку ПВО NASAMS для Украины

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"В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США заключила контракт на сумму 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку Украине шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в заявлении Пентагона.

Детали

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине восьми комплексов ПВО NASAMS для защиты от российских ракетных атак и беспилотников. Украина получила первую поставку двух систем ПВО NASAMS в ноябре. Другие будут доставлены в течение следующих месяцев, как только они будут построены.

"Системы NASAMS являются лишь последними из различных средств противовоздушной обороны, которые мы передаем Украине", - сказал Билл Лаплант, заместитель Министра обороны США по вопросам закупок и поддержки, цитирует Reuters.

Справка

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие воздушные цели. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon Technologies.