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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США умер известный певец из Украины

Киев • УНН

 • 25306 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман умер в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Об этом сообщила певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В США умер известный певец из Украины

По словам Бродской, Мулерман умер от онкологии, но "онкологию определили только за восемь дней до смерти". "Умер он в эту ночь (2 мая - ред.), в госпитале. Он до последнего был в сознании, задыхался, но разговаривал, общался с женой", - добавила певица.

По ее словам, Мулерман будет кремирован и похоронен в родном городе Харькове.

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"Я только что разговаривала с женой Вадима Светланой (Литвиновой - ред.), ее пожелание - кремировать, а прах отвезти туда, в Харьков, и там похоронить", - сказала Бродская.

"Он очень любил Харьков, где родился, там же у него похоронены родители. Там у него началась жизнь, карьера. И там он похоронил своего брата, который также умер от онкологии, и его желание было такое же", - добавила она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Мулерман - первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом" и многих других. В последние годы он проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

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