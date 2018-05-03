У США помер відомий співак з України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Популярний за часів СРСР естрадний співак Вадим Мулерман помер в Нью-Йорку на 80-му році життя. Про це повідомила співачка, близька знайома і колега Мулермана по сцені Ніна Бродська, яка проживає в Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За словами Бродської, Мулерман помер від онкології, але "онкологію визначили тільки за вісім днів до смерті". "Помер він цієї ночі (2 травня - ред.), в госпіталі. Він до останнього був у свідомості, задихався, але розмовляв, спілкувався з дружиною", - додала співачка.
З її слів, Мулерман буде кремований і похований у рідному місті Харкові.
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"Я тільки що розмовляла з дружиною Вадима Світланою (Литвиновою - ред.), її побажання - кремувати, а прах відвезти туди, до Харкова, і там поховати", - сказала Бродська.
"Він дуже любив Харків, де народився, там же у нього поховані батьки. Саме там у нього почалося життя, кар'єра. І там він поховав свого брата, який також помер від онкології, і його бажання було таке ж", - додала вона.
Вадим Мулерман народився 18 серпня 1938 року в Харкові. Мулерман - перший виконавець таких популярних пісень радянських часів, як "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом" і багатьох інших. В останні роки він проживав у Нью-Йорку, в районі Бруклін.