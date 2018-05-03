У США помер відомий співак з України

КИЇВ. 3 травня. УНН. Популярний за часів СРСР естрадний співак Вадим Мулерман помер в Нью-Йорку на 80-му році життя. Про це повідомила співачка, близька знайома і колега Мулермана по сцені Ніна Бродська, яка проживає в Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на ТАСС.