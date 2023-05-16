В США поделились ожиданиями от визита представителя Китая в Украину

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"Для КНР важно услышать непосредственно от наших украинских партнеров о том, почему нужно уважать беспокойство Украины в плане безопасности, ее суверенитет и территориальную целостность. Вы также слышали, как мы говорили, что когда речь идет о дипломатии, то в Украине ничего не должно происходить без Украины", - отметил заместитель.

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По его словам, Китай, "как и любая страна", играет "определенную роль" в дипломатической поддержке прекращения войны в Украине на условиях, которые будут отвечать принципам суверенитета и территориальной целостности.

"Никто больше, чем наши украинские партнеры, не хочет окончания этой войны", - подчеркнул Патель.

В то же время он отметил, что россия все еще не продемонстрировала серьезную заинтересованность в прекращении войны в Украине, а "делает все наоборот".

"В то время как другие сосредоточены на поиске путей прекращения этой войны, включая президента (Украины Владимира, - ред.) Зеленского, который изложил собственный мирный план, россия направляет беспилотники и ракеты в соседнюю страну, поражая жилые дома, больницы, кинотеатры, убивая десятки людей, детей", - рассказал Патель.

Заместитель спикера Госдепа добавил, что целью Соединенных Штатов остается убедиться, что Украина сможет защитить себя от дальнейших нападений со стороны россии, а также сможет освободить собственные территории в ожидаемом и будущих контрнаступлениях.

Напомним

Сегодня, 16 мая, в Киев прибывает спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй. В Киеве он проведет 2 дня.