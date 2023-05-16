У США поділилися очікуваннями від візиту представника Китаю до України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Візит спеціального представника Китаю Лі Хуея до України є важливим, оскільки Пекіну потрібно почути від української сторони, "чому потрібно поважати суверенітет і територіальну цілісність" країни. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател на брифінгу, інформує УНН.
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"Для КНР важливо почути безпосередньо від наших українських партнерів про те, чому потрібно поважати занепокоєння України в плані безпеки, її суверенітет і територіальну цілісність. Ви також чули, як ми казали, що коли йдеться про дипломатію, то в Україні нічого не повинно відбуватися без України", - зауважив заступник.
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За його словами, Китай, "як і будь-яка країна", відіграє "певну роль" у дипломатичній підтримці припинення війни в Україні на умовах, які відповідатимуть принципам суверенітету та територіальної цілісності.
"Ніхто більше, ніж наші українські партнери, не хоче закінчення цієї війни", - підкреслив Патель.
Водночас він наголосив, що росія все ще не продемонструвала серйозну зацікавленість у припиненні війни в Україні, а "робить усе навпаки".
"У той час як інші зосереджені на пошуку шляхів припинення цієї війни, включно з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським, який виклав власний мирний план, росія надсилає безпілотники та ракети в сусідню країну, вражаючи житлові будинки, лікарні, кінотеатри, вбиваючи десятки людей, дітей", - розповів Патель.
Заступник речника Держдепу додав, що метою Сполучених Штатів залишається переконатися, що Україна зможе захистити себе від подальших нападів з боку росії, а також зможе звільнити власні території в очікуваному та подальших контрнаступах.
Нагадаємо
Сьогодні, 16 травня, до Києва прибуває спецпредставник КНР по врегулюванню російсько-українського конфлікту Лі Хуей. У Києві він проведе 2 дні.