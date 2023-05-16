У США поділилися очікуваннями від візиту представника Китаю до України

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Візит спеціального представника Китаю Лі Хуея до України є важливим, оскільки Пекіну потрібно почути від української сторони, "чому потрібно поважати суверенітет і територіальну цілісність" країни. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател на брифінгу, інформує УНН.

Цитата

"Для КНР важливо почути безпосередньо від наших українських партнерів про те, чому потрібно поважати занепокоєння України в плані безпеки, її суверенітет і територіальну цілісність. Ви також чули, як ми казали, що коли йдеться про дипломатію, то в Україні нічого не повинно відбуватися без України", - зауважив заступник.

Деталі

За його словами, Китай, "як і будь-яка країна", відіграє "певну роль" у дипломатичній підтримці припинення війни в Україні на умовах, які відповідатимуть принципам суверенітету та територіальної цілісності.

"Ніхто більше, ніж наші українські партнери, не хоче закінчення цієї війни", - підкреслив Патель.

Водночас він наголосив, що росія все ще не продемонструвала серйозну зацікавленість у припиненні війни в Україні, а "робить усе навпаки".

"У той час як інші зосереджені на пошуку шляхів припинення цієї війни, включно з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським, який виклав власний мирний план, росія надсилає безпілотники та ракети в сусідню країну, вражаючи житлові будинки, лікарні, кінотеатри, вбиваючи десятки людей, дітей", - розповів Патель.

Заступник речника Держдепу додав, що метою Сполучених Штатів залишається переконатися, що Україна зможе захистити себе від подальших нападів з боку росії, а також зможе звільнити власні території в очікуваному та подальших контрнаступах. 

Нагадаємо

Сьогодні, 16 травня, до Києва прибуває спецпредставник КНР по врегулюванню російсько-українського конфлікту Лі Хуей. У Києві він проведе 2 дні.

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