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Спецпредставник Китаю приїжджає до Києва: про що буде домовлятися, чи зустрінеться із Зеленським?

Спецпредставник Китаю приїжджає до Києва: про що буде домовлятися, чи зустрінеться із Зеленським?

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Сьогодні, 16 травня, до Києва прибуває спецпредставник КНР по врегулюванню російсько-українського конфлікту Лі Хуей. У столиці України посланець Піднебесної проведе 2 дні, пише УНН.

Деталі

Візит Лі Хуея до України був анонсований МЗС Китаю минулої п’ятниці, 12 травня. Також спецпредставник КНР має відвідати Польщу, Німеччину, Францію та росію.

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З ким саме 16-17 травня буде вести переговори у Києві Лі Хуей, і чи буде у нього зустріч із Зеленським поки що невідомо.

Нагадаємо

Наприкінці лютого Китай опублікував свою позицію щодо мирного врегулювання в Україні.

Китайські пропозиції та Українську формулу миру Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили під час телефонної розмови, яка відбулася 26 квітня.

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