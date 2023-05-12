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Пекін анонсував візит спецпредставника Китаю в Україну

Пекін анонсував візит спецпредставника Китаю в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Пекін у п'ятницю заявив, що Китай відправить спеціального представника в Україну, росію та інші європейські країни з понеділка, 15 травня, для обговорення "політичного врегулювання" війни в Україні. Заяву зробив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, пише УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи", - заявив речник МЗС Ван Веньбінь на черговій прес-конференції.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів тривалу телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, першу з початку повномасштабної війни рф проти України. Зеленський та Сі під час розмови обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та формули миру. Глава держави назвав переговори змістовними.

У Китаї за підсумками вказали, що направлять в Україну спецпредставника уряду.

Як повідомлялося, йдеться про призначення 70-річного Лі Хуея. Він провів 16 років своєї кар’єри, працюючи або в Радянському Союзі, або в росії, а з 2009 по 2019 рік був послом Китаю в москві.

Протягом цього часу Лі, як вказувало Bloomberg, спостерігав за модернізацією двосторонніх зв’язків до "всеосяжного стратегічного партнерства координації", - фрази, яка вказує на те, що відносини з іншою державою перебувають на одному з найвищих рівнів. путін нагородив його орденом Дружби, який росія вручає людям, які доклали чимало зусиль для зміцнення зв’язків.

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