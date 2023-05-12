Пекин анонсировал визит спецпредставителя Китая в Украину

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"С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил спикер МИД Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел длительный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, первый с начала полномасштабной войны рф против Украины. Зеленский и Си во время разговора обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и формулы мира. Глава государства назвал переговоры содержательными.

В Китае по итогам указали, что направят в Украину спецпредставителя правительства.

Как сообщалось, речь идет о назначении 70-летнего Ли Хуэя. Он провел 16 лет своей карьеры, работая либо в Советском Союзе, либо в россии, а с 2009 по 2019 год был послом Китая в москве.

В течение этого времени Ли, как указывало Bloomberg, наблюдал за модернизацией двусторонних связей до "всеобъемлющего стратегического партнерства координации", - фразы, указывающей на то, что отношения с другим государством находятся на одном из самых высоких уровней. путин наградил его орденом Дружбы, который россия вручает людям, которые приложили немало усилий для укрепления связей.