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13 марта, 19:26 • 55345 просмотра

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13 марта, 15:57 • 107935 просмотра

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Пекин анонсировал визит спецпредставителя Китая в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Пекин в пятницу заявил, что Китай отправит специального представителя в Украину, россию и другие европейские страны с понедельника, 15 мая, для обсуждения "политического урегулирования" войны в Украине. Заявление сделал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил спикер МИД Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел длительный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, первый с начала полномасштабной войны рф против Украины. Зеленский и Си во время разговора обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и формулы мира. Глава государства назвал переговоры содержательными.

В Китае по итогам указали, что направят в Украину спецпредставителя правительства.

Как сообщалось, речь идет о назначении 70-летнего Ли Хуэя. Он провел 16 лет своей карьеры, работая либо в Советском Союзе, либо в россии, а с 2009 по 2019 год был послом Китая в москве.

В течение этого времени Ли, как указывало Bloomberg, наблюдал за модернизацией двусторонних связей до "всеобъемлющего стратегического партнерства координации", - фразы, указывающей на то, что отношения с другим государством находятся на одном из самых высоких уровней. путин наградил его орденом Дружбы, который россия вручает людям, которые приложили немало усилий для укрепления связей.

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