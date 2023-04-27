Китай не оприлюднив наступні кроки щодо мирного просування в Україні - Bloomberg

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"Окрім нечітких банальностей про мир, які були широко викладені в 12-пунктовому проекті Сі Цзіньпіна щодо припинення війни, оприлюдненому в лютому, китайські чиновники на брифінгу обійшли або проігнорували запитання про те, коли китайський посланець відвідає Україну, які країни можуть приєднатися до процесу, чому Сі Цзіньпіну знадобилося стільки часу, щоб зателефонувати Зеленському і - що важливо - чи підтримає Пекін будь-які зусилля росії щодо збереження захопленої території", - зауважує агентство.

На черговому брифінгу в четвер МЗС досі не повідомило подробиць. Усе буде розкрито у "належний час", сказала журналістам прес-секретар МЗС КНР Мао Нін.

Як зауважує видання, однією з підказок до думок Сі стало призначення 70-річного Лі Хуея очолити делегацію в Україну. Він провів 16 років своєї кар’єри, працюючи або в Радянському Союзі, або в росії, а з 2009 по 2019 рік був послом Китаю в москві.

Протягом цього часу Лі, як вказує видання, спостерігав за модернізацією двосторонніх зв’язків до "всеосяжного стратегічного партнерства координації", - фрази, яка вказує на те, що відносини з іншою державою знаходяться на одному з найвищих рівнів. путін нагородив його орденом Дружби, який росія вручає людям, які доклали чимало зусиль для зміцнення зв’язків.

Філіп Ле Корре, старший науковий співробітник Інституту політики азіатського суспільства, назвав Лі "важковаговиком у китайській дипломатії", додавши, що дзвінок, ймовірно, готувався до помилкового кроку Лу Шая, посла Китаю у Франції.

"Китайці деякий час зважували всі "за" і "проти" дипломатичної взаємодії з російсько-українською кризою, але побачили значний ризик відчуження Путіна, з одного боку, і притягнення до відповідальності за його непоступливість, з іншого", - зауважив Деніел Рассел, колишній помічник держсекретаря у справах Східної Азії та Тихого океану в адміністрації Обами.

Видання вказує, що після телефонних переговорів для Сі "тепер настає важка частина його прагнення закінчити 14-місячну війну".

При цьому видання цитує директора євразійського центру Carnegie Russia Олександра Габуєва, який сказав, що "сторони за милі далеко щодо того, як насправді може виглядати остаточне розв’язання".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів тривалу телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, першу з початку повномасштабної війни рф проти України. Зеленський та Сі під час розмови обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та формули миру. Глава держави назвав переговори змістовними.

У Китаї за підсумками вказали, що направлять в Україну спецпредставника уряду.

Зеленський після переговорів оприлюднив указ про призначення послом України у Китаї Павла Рябікіна, який до цього очолював Мінстратегпром.