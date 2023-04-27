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Китай не обнародовал следующие шаги по мирному продвижению в Украине - Bloomberg

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Китай пока не сообщил о дальнейших шагах по мирному продвижению в Украине после переговоров главы Китая Си Цзиньпина с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Помимо нечетких банальностей о мире, которые были широко изложены в 12-пунктовом проекте Си Цзиньпина по прекращению войны, обнародованном в феврале, китайские чиновники на брифинге обошли или проигнорировали вопросы о том, когда китайский посланник посетит Украину, какие страны могут присоединиться к процессу, почему Си Цзиньпину понадобилось столько времени, чтобы позвонить Зеленскому и - что важно - поддержит ли Пекин любые усилия россии по сохранению захваченной территории", - отмечает агентство.

На очередном брифинге в четверг МИД до сих пор не сообщил подробностей. Все будет раскрыто в "надлежащее время", сказала журналистам пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Как отмечает издание, одной из подсказок к мыслям Си стало назначение 70-летнего Ли Хуэя возглавить делегацию в Украину. Он провел 16 лет своей карьеры, работая либо в Советском Союзе, либо в россии, а с 2009 по 2019 год был послом Китая в москве.

В течение этого времени Ли, как указывает издание, наблюдал за модернизацией двусторонних связей до "всеобъемлющего стратегического партнерства координации", - фразы, указывающей на то, что отношения с другим государством находятся на одном из самых высоких уровней. путин наградил его орденом Дружбы, который россия вручает людям, приложившим немало усилий для укрепления связей.

Филипп Ле Корре, старший научный сотрудник Института политики азиатского общества, назвал Ли "тяжеловесом в китайской дипломатии", добавив, что звонок, вероятно, готовился до ошибочного шага Лу Шайе, посла Китая во Франции.

"Китайцы некоторое время взвешивали все "за" и "против" дипломатического взаимодействия с российско-украинским кризисом, но увидели значительный риск отчуждения путина, с одной стороны, и привлечения к ответственности за его неуступчивость, с другой", - заметил Дэниел Рассел, бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана в администрации Обамы.

Издание указывает, что после телефонных переговоров для Си "теперь наступает тяжелая часть его стремления закончить 14-месячную войну". 

При этом издание цитирует директора евразийского центра Carnegie Russia Александра Габуева, который сказал, что "стороны за мили далеки в отношении того, как на самом деле может выглядеть окончательное решение".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел длительный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, первый с начала полномасштабной войны рф против Украины. Зеленский и Си во время разговора обменялись мнениями о "мирном плане" Китая и формуле мира. Глава государства назвал переговоры содержательными.

В Китае по итогам указали, что направят в Украину спецпредставителя правительства.

Зеленский после переговоров обнародовал указ о назначении послом Украины в Китае Павла Рябикина, который до этого возглавлял Минстратегпром.

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