Спецпредставитель Китая приезжает в Киев: о чем будет договариваться, встретится ли с Зеленским?

Детали

Визит Ли Хуэя в Украину был анонсирован МИД Китая в прошлую пятницу, 12 мая. Также спецпредставитель КНР должен посетить Польшу, Германию, Францию и россию.

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С кем именно 16-17 мая будет вести переговоры в Киеве Ли Хуэй, и будет ли у него встреча с Зеленским пока неизвестно.

Напомним

В конце февраля Китай опубликовал свою позицию по мирному урегулированию в Украине.



Китайские предложения и Украинскую формулу мира Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили во время телефонного разговора, который состоялся 26 апреля.