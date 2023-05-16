Спецпредставитель Китая приезжает в Киев: о чем будет договариваться, встретится ли с Зеленским?
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Сегодня, 16 мая, в Киев прибывает спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй. В столице Украины посланник Поднебесной проведет 2 дня, пишет УНН.
Детали
Визит Ли Хуэя в Украину был анонсирован МИД Китая в прошлую пятницу, 12 мая. Также спецпредставитель КНР должен посетить Польшу, Германию, Францию и россию.
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С кем именно 16-17 мая будет вести переговоры в Киеве Ли Хуэй, и будет ли у него встреча с Зеленским пока неизвестно.
Напомним
В конце февраля Китай опубликовал свою позицию по мирному урегулированию в Украине.
Китайские предложения и Украинскую формулу мира Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили во время телефонного разговора, который состоялся 26 апреля.