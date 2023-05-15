Миротворча місія Китаю: представник Пекіну їде до України та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З понеділка, 15 травня спецпредставник Пекіну Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію, пише УНН.
Європейське миротворче турне спецпредставника КНР з врегулювання російсько-українського конфлікту Лі Хуея було анонсоване минулої п’ятниці, 12 травня, МЗС Китаю.
«З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи», - заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
З огляду на озвучений розклад, першою Лі Хуей має відвідати Україну, а завершити свою поїдку візитом до рф.
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Наразі, невідомо з ким саме спецпредставник КНР зустрічатиметься в Україні, Польщі, Франції, Німеччині та росії.
Звернемо увагу на одну деталь – у списку країн, які відвідає Лі Хуей відсутні США та Велика Британія.
Цікаве
Лі Хуей протягом 2009-2019 років був послом КНР у Москві. До цього у 1981-1985 роках працював у посольстві КНР в СРСР.
2006 року отримав подяку глави Кремля «за великий внесок у зміцнення та розвиток дружби і співпраці між рф та КНР».
У 2019 році путін нагородив його «Орденом дружби».
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сі Цзіньпін під час телефонної розмови пообіцяв йому не постачати зброю до рф.