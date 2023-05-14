Президент: у посередництві з агресором немає необхідності - Україна зацікавлена в пропозиціях щодо досягнення справедливого миру

КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що немає сенсу у спробах тих чи інших країн або впливових особистостей стати посередником між Україною та росією для припинення війни, але наша держава зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру, насамперед на основі української формули миру. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю італійським ЗМІ під час візиту до Італії, відповідаючи на запитання щодо можливої ролі Китаю чи Ватикану у встановленні миру в Україні, повідомляє УНН.