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Президент: в посредничестве с агрессором нет необходимости – Украина заинтересована в предложениях по достижению справедливого мира

Киев • УНН

 • 800333 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нет смысла в попытках тех или иных стран или влиятельных личностей стать посредником между Украиной и россией для прекращения войны, но наше государство заинтересовано в предложениях, которые могут способствовать достижению справедливого мира, прежде всего, на основе украинской формулы мира. Об этом Глава государства сказал в интервью итальянским СМИ во время визита в Италию, отвечая на вопрос о возможной роли Китая или Ватикана в установлении мира в Украине, сообщает УНН.

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«Россия начала войну. Жизнь унесла Россия. Война – на нашей земле. Мы знаем все кризисы, которые были, вызовы: ядерные, экологические, продовольственные, энергетические. Только мы знаем, как это. Мы предложили не искусственный план – мы предложили, как можно выйти из этой ситуации, закончить войну – по закону, уважая Устав ООН, международное право, людей, ценности», – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, Украина приветствует предложения третьих сторон относительно помощи в преодолении спровоцированных войной кризисов и в завершении войны. Как подчеркнул глава государства, украинская формула мира состоит в том, чтобы привлечь те страны, которые действительно хотят достичь мира в Европе.

В частности, подчеркнул Президент, в решении вопроса ядерной безопасности Украина очень заинтересована в помощи ядерных государств, ведь они и гаранты Будапештского меморандума.

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«Пусть они придут на эту площадку и мы проговорим, как это решить. Мы не хотим ничего навязывать, мы хотим просто понять, что не может быть оружия, боевиков на АЭС. Не может атомная станция не работать, нельзя ее затапливать, нельзя угрожать снова всему Европейскому континенту «Чернобылем», только в шесть раз больше», – сказал он.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул: не нужны посредники между Украиной и захватившим наши территории агрессором, потому что украинцы хорошо помнят, чем закончилось посредничество с президентом рф владимиром путиным в рамках Нормандского формата.

«Мы должны разработать план действий по справедливому миру в Украине. И вот здесь мы приглашаем – я это сказал Его Святейшеству – и Ватикан как одного из лидеров в этот формат», – рассказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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