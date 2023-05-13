Зеленський: Сі сказав мені, що вони не постачатимуть зброю москві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що вони не постачатимуть зброю москві. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками італійських 3MI, передає УНН.
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"Я розмовляв з китайським лідером, ми обговорили важливі питання, я сказав, що ми розраховуємо на те, що Пекін не буде постачати зброю москві.
Сі відповів, що вони не будуть постачати зброю і не будуть підтримувати росію", – заявив Володимир Зеленський.
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Газета Financial Times повідомляла, що Європейський союз запропонував запровадити санкції проти китайських компаній, які звинувачуються у продажу обладнання, яке може бути використане у зброї для підтримки російської військової машини.
Китай відповів, що виступає проти будь-яких заходів, які використовують китайсько-російські відносини як привід для заподіяння шкоди торговельній співпраці.