Зеленський про контрнаступ: найближчим часом будуть зроблені важливі кроки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, говорячи про український контрнаступн, анонсував важливі кроки вже найближчим часом. Про це він сказав під час зустрічі з представниками італійських 3MI, передає УНН.
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"Важливі кроки будуть зроблені найближчим часом", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про терміни та цілі українського контрнаступу.
Більше деталей український лідер не надав.
"Це не допомогло б Україні", - уточнив він, лише запевнивши, що "ми готуємося з великою віддачею і ми зробимо важливі кроки. Ми дуже мотивовані. Я не можу відповісти щодо термінів і методів, але ви побачите результати. Віримо в перемогу.
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Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському Report коментуючи питання про дати контрнаступу зазначив, що дії почнуться "в потрібний термін з урахуванням усіх факторів", але планується, що "до зими ми повністю завершимо війну".