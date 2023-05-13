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Зеленський про контрнаступ: найближчим часом будуть зроблені важливі кроки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, говорячи про український контрнаступн, анонсував важливі кроки вже найближчим часом. Про це він сказав під час зустрічі з представниками італійських 3MI, передає УНН

Цитата

"Важливі кроки будуть зроблені найближчим часом", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про терміни та цілі українського контрнаступу.

Більше деталей український лідер не надав.

"Це не допомогло б Україні", - уточнив він, лише запевнивши, що "ми готуємося з великою віддачею і ми зробимо важливі кроки. Ми дуже мотивовані. Я не можу відповісти щодо термінів і методів, але ви побачите результати. Віримо в перемогу.

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Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському Report коментуючи питання про дати контрнаступу зазначив, що дії почнуться "в потрібний термін з урахуванням усіх факторів", але планується, що "до зими ми повністю завершимо війну".

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