Данілов: "До зими ми хочемо повністю завершити війну"

Деталі

За словами Данілова, коли мова йде про контрнаступ, військові точно знають, що робити. ЗСУ завдає противнику ударів там, де він найменше цього очікує. На його думку, цього разу буде так само. Поняття "найближчий час" у всіх різне, зазначив Секретар РНБО.

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"Ми повинні звільнити наші території. Дії почнуться в потрібний термін з урахуванням усіх факторів. Не раніше і не пізніше, а точно в строк. До зими ми хочемо повністю завершити війну..." - повідомив Олексій Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що великий план контрнаступу питання абсолютно конфіденційне, у військових є кілька варіантів дій, і який із них буде використано для тієї чи іншої операції, залежить від багатьох факторів.

"Якщо хтось каже, що знає місце проведення операції, він бреше, тому що це буде відомо тільки після підтвердження Верховним головнокомандувачем", - пояснив Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що українська армія не буде обмежуватись часом. Чи буде проведена одна або кілька операцій, залежить від багатьох обставин.

"Ми не будемо обмежуватися часом, будемо битися скільки буде потрібно", - додав Данілов.

Доповнення

Україна під час очікуваного контрнаступу буде робити усе, щоб "ворог побіг", а захисники "йшли вперед", деокуповуючи території та не даючи країні-агресору заморозити конфлікт, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. Зеленський зазначив, що не може повідомити, "куди конкретно" українські захисники підуть у контрнаступальних діях і що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України поки що теж не може "тому, що це війна".