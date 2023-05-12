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Данилов: "До зимы мы хотим полностью завершить войну"

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью азербайджанскому Report комментируя вопрос о датах контрнаступления отметил, что действия начнутся "в нужный срок с учетом всех факторов", но планируется что "до зимы мы полностью завершим войну", пишет УНН.

Детали

По словам Данилова, когда речь идет о контрнаступлении, военные точно знают, что делать. ВСУ наносит противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. По его мнению, на этот раз будет так же. Понятие "ближайшее время" у всех разное, отметил Секретарь СНБО.

"Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок. До зимы мы хотим полностью завершить войну..." - сообщил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что большой план контрнаступления вопрос абсолютно конфиденциальный, у военных есть несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов.

"Если кто-то говорит, что знает место проведения операции, он лжет, потому что это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим", — пояснил Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что украинская армия не будет ограничиваться временем. Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств.

"Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", — добавил Данилов.

Дополнение

Украина во время ожидаемого контрнаступления будет делать все, чтобы "враг побежал", а защитники "шли вперед", деоккупируя территории и не давая стране-агрессору заморозить конфликт, заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC. Зеленский отметил, что не может сообщить, "куда конкретно" украинские защитники пойдут в контрнаступательных действиях и что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины пока тоже не может "потому что это война".

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