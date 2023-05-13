Зеленский о контрнаступлении: в ближайшее время будут сделаны важные шаги

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"Важные шаги будут сделаны в ближайшее время", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о сроках и целях украинского контрнаступления.

Больше деталей украинский лидер не предоставил.

"Это не помогло бы Украине", - уточнил он, лишь заверив, что "мы готовимся с большой отдачей и мы сделаем важные шаги. Мы очень мотивированы. Я не могу ответить относительно сроков и методов, но вы увидите результаты. Верим в победу".

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Ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью азербайджанскому Report комментируя вопрос о датах контрнаступления отметил, что действия начнутся "в нужный срок с учетом всех факторов", но планируется, что "до зимы мы полностью завершим войну".