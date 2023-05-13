Зеленский о контрнаступлении: в ближайшее время будут сделаны важные шаги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об украинском контрнаступлении, анонсировал важные шаги уже в ближайшее время. Об этом он сказал во время встречи с представителями итальянских 3MI, передает УНН.
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"Важные шаги будут сделаны в ближайшее время", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о сроках и целях украинского контрнаступления.
Больше деталей украинский лидер не предоставил.
"Это не помогло бы Украине", - уточнил он, лишь заверив, что "мы готовимся с большой отдачей и мы сделаем важные шаги. Мы очень мотивированы. Я не могу ответить относительно сроков и методов, но вы увидите результаты. Верим в победу".
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Ранее
Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью азербайджанскому Report комментируя вопрос о датах контрнаступления отметил, что действия начнутся "в нужный срок с учетом всех факторов", но планируется, что "до зимы мы полностью завершим войну".