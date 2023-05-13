Зеленский: Си сказал мне, что они не будут поставлять оружие москве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что они не будут поставлять оружие москве. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями итальянских СMИ, передает УНН.
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"Я разговаривал с китайским лидером, мы обсудили важные вопросы, я сказал, что мы рассчитываем на то, что Пекин не будет поставлять оружие москве.
Си ответил, что они не будут поставлять оружие и не будут поддерживать россию", – заявил Владимир Зеленский.
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Напомним
Газета Financial Times сообщала, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые обвиняются в продаже оборудования, которое может быть использовано в оружии для поддержки российской военной машины.
Китай ответил, что выступает против любых мер, которые используют китайско-российские отношения в качестве предлога для причинения вреда торговому сотрудничеству.