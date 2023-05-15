Миротворческая миссия Китая: представитель Пекина едет в Украину и рф
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. С понедельника, 15 мая спецпредставитель Пекина Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и россию, пишет УНН.
Европейское миротворческое турне спецпредставителя КНР по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэя было анонсировано в прошлую пятницу, 12 мая, МИД Китая.
«С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса», - заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.
Учитывая озвученное расписание, первой Ли Хуэй должен посетить Украину, а завершить свою поездку визитом в россию.
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Пока неизвестно с кем именно спецпредставитель КНР будет встречаться в Украине, Польше, Франции, Германии и россии.
Обратим внимание на одну деталь – в списке стран, которые посетит Ли Хуэй отсутствуют США и Великобритания.
Интересное
Ли Хуэй в течение 2009-2019 годов был послом КНР в москве. До этого в 1981-1985 годах работал в посольстве КНР в СССР.
В 2006 году получил благодарность главы Кремля «за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между РФ и КНР».
В 2019 году путин наградил его «Орденом дружбы».
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Си Цзиньпин во время телефонного разговора пообещал ему не поставлять оружие в рф.