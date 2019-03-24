В США подали иск против Минюста из-за отказа публиковать доклад Мюллера

В Центре обработки электронной конфиденциальной информации считают, что доклад должен стать доступен общественности. Публиковать его сразу после получения министерство не стало.

Подобными действиями, как считают представители EPIC, в министерстве нарушают закон о свободе информации (FOIA). Содержание доклада Мюллера "имеет широкий общественный интерес".

"Общественность имеет право в полном объеме знать данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и о том, играл ли президент Соединенных Штатов какую-либо роль в этом вмешательстве", - говорится в сообщении.

Напомним, cпециальный советник Роберт Мюллер в пятницу завершил свое почти двухлетнее расследование в отношении президента США Дональда Трампа и России и направил свой доклад генеральному прокурору США Уильяму Барру.