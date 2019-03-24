В США подали иск против Минюста из-за отказа публиковать доклад Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В США Научно-исследовательский центр обработки электронной конфиденциальной информации в пятницу подал иск против Минюста в связи с тем, что полученный от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад о вмешательстве РФ в ход выборов в Соединенных Штатах не стали публиковать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американское издание The Hill.
В Центре обработки электронной конфиденциальной информации считают, что доклад должен стать доступен общественности. Публиковать его сразу после получения министерство не стало.
Подобными действиями, как считают представители EPIC, в министерстве нарушают закон о свободе информации (FOIA). Содержание доклада Мюллера "имеет широкий общественный интерес".
"Общественность имеет право в полном объеме знать данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и о том, играл ли президент Соединенных Штатов какую-либо роль в этом вмешательстве", - говорится в сообщении.
Напомним, cпециальный советник Роберт Мюллер в пятницу завершил свое почти двухлетнее расследование в отношении президента США Дональда Трампа и России и направил свой доклад генеральному прокурору США Уильяму Барру.