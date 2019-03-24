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У США подали позов проти Мін'юсту через відмову публікувати доповідь Мюллера

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У США Науково-дослідний центр обробки електронної конфіденційної інформації в п'ятницю подав позов проти Мін'юсту в зв'язку з тим, що отримана від спецпрокурора Роберта Мюллера доповідь про втручання РФ у хід виборів в Сполучених Штатах не стали публікувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на американське видання The Hill.

У США подали позов проти Мін'юсту через відмову публікувати доповідь Мюллера

У Центрі обробки електронної конфіденційної інформації вважають, що доповідь має стати доступна громадськості. Опублікувати його відразу після отримання міністерство не стало.

Подібними діями, як вважають представники EPIC, в міністерстві порушують закон про свободу інформації (FOIA). Зміст доповіді Мюллера "має широкий суспільний інтерес".

"Громадськість має право в повному обсязі знати дані про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США і про те, чи грав президент Сполучених Штатів будь-яку роль в цьому втручанні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний радник Роберт Мюллер в п'ятницю завершив своє майже дворічне розслідування відносно президента США Дональда Трампа і Росії і направив свою доповідь генеральному прокурору США Вільяму Барру.

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