У США подали позов проти Мін'юсту через відмову публікувати доповідь Мюллера

КИЇВ. 24 березня. УНН. У США Науково-дослідний центр обробки електронної конфіденційної інформації в п'ятницю подав позов проти Мін'юсту в зв'язку з тим, що отримана від спецпрокурора Роберта Мюллера доповідь про втручання РФ у хід виборів в Сполучених Штатах не стали публікувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на американське видання The Hill.