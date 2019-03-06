В США начали расследование страховой деятельности Trump Organization
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк начало расследование возможных нарушений при страховании строительной империи Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, и запросило документы у ее главного страховщика — компании Aon. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The New York Times.
“Мы можем подтвердить, что получили соответствующий запрос от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк и в соответствии с принятой практикой намерены сотрудничать со всеми надзорными органами”, — заявила официальный представитель страховой компании Донна Мирандола. “Мы не комментируем дела, касающиеся конкретных клиентов”, — добавила она.
Как пояснила телекомпания CNN, отправной точкой для решения управления стали показания, которые дал на прошлой неделе в Конгрессе США бывший юрист президента Майкл Коэн. В частности, он утверждал, что руководство Trump Organization искусственно завышало стоимость активов группы. Коэн работал в этой группе компаний около 10 лет.
Как сообщал УНН, Коэн подтвердил, что компания Трампа хотела подарить Путину квартиру в небоскребе в Москве.