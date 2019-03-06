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У США почали розслідування страхової діяльності Trump Organization

У США почали розслідування страхової діяльності Trump Organization

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Управління фінансових послуг штату Нью-Йорк почало розслідування можливих порушень при страхуванні будівельної імперії Trump Organization, що належить президентові США Дональду Трампу, і подало запит на документи у її головного страховика — компанії Aon. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The New York Times.

“Ми можемо підтвердити, що отримали відповідний запит від Управління фінансових послуг штату Нью-Йорк і відповідно до прийнятої практики маємо намір співпрацювати з усіма наглядовими органами”, — заявила офіційний представник страхової компанії Донна Мірандола. “Ми не коментуємо справи, що стосуються конкретних клієнтів”, — додала вона.

Як пояснила телекомпанія CNN, відправною точкою для рішення управління стали свідчення, які дав на минулому тижні в Конгресі США колишній юрист президента Майкл Коен. Зокрема, він стверджував, що керівництво Trump Organization штучно завищувало вартість активів групи. Коен працював в цій групі компаній близько 10 років.

Як повідомляв УНН, Коен підтвердив, що компанія Трампа хотіла подарувати Путіну квартиру у хмарочосі в Москві.

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