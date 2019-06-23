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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США поддержали украинский Марш равенства

Киев • УНН

 • 18951 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации. Об этом заявил временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter посольства США в Украине.

В США поддержали украинский Марш равенства

"Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - цитирует Тейлора посольство.

Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончатся 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 000 участников и участниц.

Ранее сегодня Администрация Президента призвала национальную полицию Украины обеспечить безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

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