В США поддержали украинский Марш равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации. Об этом заявил временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter посольства США в Украине.
"Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - цитирует Тейлора посольство.
Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончатся 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 000 участников и участниц.
Ранее сегодня Администрация Президента призвала национальную полицию Украины обеспечить безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.