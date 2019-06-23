У США підтримали український Марш рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Сполучені Штати підтримують усіх українців, які прагнуть рівності та відсутності дискримінації. Про це заявив тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор, передає УНН з посиланням на повідомлення у Twitter посольства США в Україні.
"Зичу всім учасникам маршу КиївПрайд безпечного, приємного і чудового дня. Ми стоїмо разом з усіма українцями, які прагнуть рівності та відсутності дискримінації“,- цитує Тейлора посольство.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності. Організатори очікують щонайменше на 10 тисяч учасників і учасниць.
Раніше сьогодні Адміністрація Президента закликала національну поліцію України гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу.