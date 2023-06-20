В США во время стрельбы пострадали 6 подростков

Детали

Жертвами стали четыре девушки и двое парней в возрасте от 14 до 19 лет, отметил начальник полиции Милуоки, Джеффри Норман. К счастью, ни одно из полученных ранений не угрожает их жизни.

По предварительным данным, один из подростков, 17-летний юноша, был арестован как подозреваемый в открытии огня во время инцидента, который произошел на улице Мартина Лютера Кинга.

По предварительным данным, стрельба могла возникнуть после стычки между несколькими молодыми людьми, однако детали конфликта еще выясняются.

Мэр города осудил стрельбу, назвав ее неприемлемой.

"Вы не имеете права лишать эту общину радости, которую мы все испытывали сегодня", - сказал городской голова.

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