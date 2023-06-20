У США під час стрілянини постраждали 6 підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В американському Мілвокі штат Вісконсин, після закінчення офіційних урочистостей з нагоди Дня Свободи, сталася стрілянина, шестеро підлітків отримали поранення. Повідомляє CBS News, передає УНН.
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Жертвами стали чотири дівчини та двоє хлопців у віці від 14 до 19 років, зазначив начальник поліції Мілвокі, Джеффрі Норман. На щастя, жодне з отриманих поранень не загрожує їх життю.
За попередніми даними, один з підлітків, 17-річний юнак, був заарештований як підозрюваний у відкритті вогню під час інциденту, який стався на вулиці Мартіна Лютера Кінга.
За попередніми даними, стрілянина могла виникнути після сутички між декількома молодими людьми, проте деталі конфлікту ще зʼясовуються.
Мер міста осудив стрілянину, назвавши її неприйнятною.
"Ви не маєте права позбавляти цю громаду радості, яку ми всі відчували сьогодні", - сказав міський голова.
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