На Одещині працівник військкомату влаштував стрілянину під час вручення повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У місті Рені Одеської області працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки почав стріляти з пістолета під час вручення повістки місцевому громадянину. Розпочато кримінальне провадження. Подію, кваліфіковано як хуліганство, передає УНН з посиланням на ГУНП області.
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Попередньо поліцейські встановили, що 18 червня вранці, між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета.
Очевидці події відразу зателефонували на спецлінію «102».
Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії, та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження.
Подію, кваліфіковано як хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Триває слідство.
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