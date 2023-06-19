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На Одещині працівник військкомату влаштував стрілянину під час вручення повістки

Київ • УНН

 • 1138955 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У місті Рені Одеської області працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки почав стріляти з пістолета під час вручення повістки місцевому громадянину. Розпочато кримінальне провадження. Подію, кваліфіковано як хуліганство, передає УНН з посиланням на ГУНП області.

На Одещині працівник військкомату влаштував стрілянину під час вручення повістки

Деталі

Попередньо поліцейські встановили, що 18 червня вранці, між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета.

Очевидці події відразу зателефонували на спецлінію «102».

Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії, та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження.

Подію, кваліфіковано як хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває слідство.

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